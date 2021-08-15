Demir Grup Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

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SİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında kendi sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile İH. Konyaspor yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-15 19:10:33



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