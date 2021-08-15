Eren Şahin, Şanlıurfaspor’a transfer oldu

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DG Sivasspor’un genç futbolcusu Eren Şahin, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı.

Şanlıurfaspor, Sivasspor’un genç oyuncusu Eren Şahin’i kadrosuna kattı. Sivasspor’da forma şansı bulamayan Şahin, 1 yıllığına Şanlıurfaspor’a kiralandı.

Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Eren Şahin’in 20212022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Şanlıurfaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sporcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

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