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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor

İHA

Türkiye’de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor

Sivas’ta Türkiye’nin ilk kayak simülasyon merkezi olan Kış Sporları Eğitim Merkezi’nde sporcular ve vatandaşlar sıcak havaya rağmen kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Sivas Valiliği tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi, kayak severlere yaz aylarında bile kayak yapmanın keyfini sunuyor. 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri yılın 12 ayı sürdürülebiliyor. 161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuk sporculara eğitim görürken vatandaşlar da yaz ayı olmasına rağmen belirli zamanlarda kayak eğitimi alarak kayak yapmanın zevkini yaşıyor. Adeta kışa hazırlık merkezi olan ve adından da söz ettiren kayak simülasyon merkezi farklı illerden de rağbet görüyor. ‘Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi’ kapsamında Kayseri Spor A.Ş. ve Yıldız Dağı GençlikSpor Kulübü Sporcuları birlikte kayak antrenmanı yaparak kışa hazırlık yaptı.

“Sadece Sivas’ta var, ikincisi yok”
Kayak Antrenörü İlhan Erzurumlu, kayak sporuna olan ilginin arttığını belirterek “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ait sporcular burada bir antrenman planı yapmışlar. Simülasyon cihazı biliyorsunuz Türkiye'de sadece Sivas’ta var ikincisi yok. Amaçları antrenman yapmak buraya geldiler 2 gündür birlikte çalışıyoruz, verimli geçiyor bilgi akışı sağlıyoruz biz de. Onlar da bize bazı bilgiler veriyor ortak simülatörü kullanıyoruz. Yazkış kullanıyoruz ama aynı zamanda Sivas’ta Türkiye’nin şu an en modern kayak tesislerinden bir tanesi Yıldız Dağ Kış Sporları Kayak Merkezi olduğu için kışın en aktif olduğu dönemde burası çok tercih edilmiyor, biz de kullanmıyoruz. Kayak mevsimlik spor olduğu için kış aylarında kayak merkezimizdeyiz yaz aylarında da antrenman süreçlerini burada geçiriyoruz. Sivas’a kayak tarihi boyunca hep ilgi yüksek ama şimdi son yıllarda Sivas’ın bu kadar güzel tesislere sahip olması kayak sporuna olan ilgiyi daha da kat ve kat arttırdı. Çok ilgi var. Normal mesai zamanlarında da normal vatandaşlar gelip buradan faydalanabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Daha fazla antrenman yapıyoruz”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayak Antrenörü İfakat Köküm ise, “Kayseri’den buraya antrenman için geldik. Türkiye’nin ilk simülasyon merkezinde antrenman yapmak için 13 çocukla birlikte antrenmana geldik. Bugün ikinci günümüz çocuklar da alıştı sahamıza gayet iyi ilerliyoruz şu an, her hafta gelmeye gayret göstereceğiz. Çok verimli oluyor şu an biz ilk defa geldik ama 2 gün antrenman yaptık çocuklar çok rahat alıştı ve kış dönemi biz de kısa bir süre olduğu için sezonumuz burada sezon süresini 67 aya kadar çıkartabiliriz. Kışın 3 ay gibi bir süre olduğu için şu an yaz sezonunda burada daha fazla antrenman yapıyoruz ve çocukların kayakla olan bağlantısı daha fazla oluyor b uda bize sezon içerisinde daha fazla etki yapıyor” dedi.

“Avantaj sağlıyor”
Elvin Yuvacı adlı sporcu da yaz ayında kayak antrenmanı yapabilmenin avantaj olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 3 yıldır kayak yapıyorum. Burada simülasyon merkezinde yaz aylarında kayıyoruz buda bize rakiplerimiz karşısında çok büyük avantaj sağlıyor, kışında Yıldız Dağında kayıyoruz. Geçen sene yarışlara gittik, bu sene de gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kış için hazırlık yapıyoruz”
Kerem Saydam adlı sporcu kaya simülasyon merkezinde kış için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Yazın kayamadığımız için burada da bize antrenman yaptırıyorlar, kış için hazırlık yapıyoruz. Halı olduğundan biraz zor oluyor kaymamız, kışın kaymamız daha güzel oluyor karın üstünde kayıyoruz burada halının üstünde kaymak biraz daha zor oluyor. Burada antrenman yapıyoruz kışın daha iyi kayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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