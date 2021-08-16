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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor’un Afyon kampı sürüyor

İHA

Sivas Belediyespor’un Afyon kampı sürüyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve ayak tenisi ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım daha sonra çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Afyon kampına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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