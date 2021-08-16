Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında DG Sivaspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Abdülkerim’in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
28. dakikada Bytyqi ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
34. dakikada topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahasına girerek şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
40. dakikada Ahmet Oğuz ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
43. dakikada Cofie’nin ceza ceza sahası dışından sert şutunda kaleci kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Serkan Ok xxx
DG Sivasspor: Ali xxx, Ahmet Oğuz xxx, Koray xxx, Caner xxx, Uğur xxx, Hakan xxx, Cofie xxx, Fajr xxx, Kayode xxx, Gradel xxx, James xxx
Yedekler: Muammer, Yatabare, Felix, Camara, Erdoğan, Azubuike, Ziya, Özkan, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
İH Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Abdülkerim xxx, Ahmet Çalık xxx, Guilherme xxx, Soner xxx, Hadziahmetovic xxx, Bytyqi xxx, Çekiçi xxx, M'Poku xxx, Cikalleshi xxxx
Yedekler: Adil, Rahmanovic, Serdar, Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Kandemir, Daci, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.