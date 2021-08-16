Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor, Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içindeki Hakan topu kafayla kaleye göndermek istedi ancak kaleci Sehic topu çeldi.

54. dakikada Bytyqi ceza sahası dışında kazandığı topu sol çaprazdan içeriye kadar sürdü. Vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Guilherme’nin ortasında ceza sahası içinde Çekiçi'nin şutu üstten çıkarı çıktı.

83. dakikada ceza sahası içerisindeki karambole Cikalleshi önüne düşen topa dokundu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Caner'in geri pasında topa hakim olan Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 01



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Serkan Ok xxx

Sivasspor: Ali xx, Ahmet Oğuz xx, Koray xxx, Caner xx, Uğur xxx, Hakan xx (Felix dk. 71 xx), Cofie xxx, Fajr xx (Ziya dk. 84 ?), Kayode xx (Sefa dk. 84 ?), Gradel xxx, James xx (Yatabare dk. 66 xx)

Yedekler: Muammer, Camara, Erdoğan, Azubuike, Özkan, Emre

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Abdülkerim xxx, Ahmet Çalık xxx, Guilherme xxx, Soner xxx, Hadziahmetovic xxx, Bytyqi xx (Serdar dk. 74 xx), Çekiçi xx (Adil dk.90 ?) M'Poku xx (Rahmanovic dk. 58 xx), Cikalleshi xxxx

Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Kandemir, Daci, Ekrem

Teknik direktör: İlhan Palut

Gol: Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Sehic (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.