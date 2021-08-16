Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


Rıza Çalımbay: Lige galibiyetle başlamak isterdikErsan Parlatan: Eraydın AYTEKİN / SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lige galibiyetle başlamak isterdik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Bunu telafi edeceğiz" dedi. Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik" dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Lige galibiyetle başlamak isterdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Zaman zaman iyi oynadık ama istediğimiz olmadı. Gelen takımlar kapanarak oynuyor ve sıkı defans yapıyor. Tabi ki bugün yorgunluk da olabilir. Kimsenin takıma söyleyecek bir şeyi yok. Herkesten önce sezon açıp maçlara başladık. Avrupa kupalarında iyi gidiyoruz sorun yoktu ama oyuncularınız lige konsantre olmakta biraz güçlük yaşayabilir. Bu da maalesef bu sıkıntılara neden olabiliyor. Ben takımımdan memnunum. Bugün cılız da olsa pozisyonlarımız vardı. Şansız  bir gol yedik. Elimizdeki maçı kazanabilecek tüm oyuncuları alıp, oyun planı değişikliği ile riske de girdik ama bazen istedikleriniz olmuyor. Bunu telafi etmeye bakacağız. İki gün sonra önemli bir maçımız var Kophenag ile arkasından Trabzon ve maçı ve 2 gün sonra yine Kophenag maçımız var. Geçen sezon da aynı sıkıntılarla başlamıştık. Diğer oyuncuların gelmesi, takımın maç temposunu kazanması ile bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Seyircimizin bugün az olması da bizi etkiledi. Taraftarımızla güzel şeyler yaptık. Girişler konusunda gerekli çalışmalar yapılırsa, taraftarımızla yeniden güzel şeyler yapacağız, güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.
ERSAN PARLATAN: CİKHALLESHİ'NİN ÖNÜNE DÜŞEN TOP BİZİM ADIMIZA ŞANSTI
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Zaman zaman iyi oynadık. İyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik. Bunu 90 dakikaya yayamadık ama bunu arzuladık. İlk devrenin son bölümlerinde oyundan biraz koptuk. Sivasspor etkili oldu bu bölümlerde. Oyun hep dengeliydi. Futbolda bazen hatalar sonucu belirleyebiliyor. Cikhalleshi'nin önüne düşen top bizim adımıza şanstı. Sivasspor, Avrupa kupalarında oynamış ve ritim yakalamış bir takımdı. Bizim için ilk maç bu anlamda dezavantajdı. Takımımız savunmayı iyi yaptı. Kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücumlar geliştirdik. Pazartesi kendi taraftarımızla buluşacağız. İnşallah iyi bir destekle bu galibiyetin ardından güzel bir Başakşehir maçı bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ersan Parlatan'ın açıklamaları
Rıza Çalımbay''ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-08-16 22:14:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mecnun Otyakmaz: Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı
Mecnun Otyakmaz: “Telafi edeceğiz” Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Sakatlarımız tekrar nüksetti” “Kopenhag maçında avantajlı bir skor elde edeceğiz”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: “Telafi edeceğiz” Sivasspor Başkanı ...
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk ...
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ...
Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı Sivas Belediyesi 4 milyon lira değerinde 6 ton su taşıma kapasiteli iki yeni itfaiye aracını bünyesine kattı
YEREL HABERLER Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı Sivas ...
Sivas Belediyespor’un Afyon kampı sürüyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’un Afyon kampı sürüyor
Sivasspor-Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa ...
5 milyon fidan toprakla buluşacak Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl ilin iklimine uygun 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi
YEREL HABERLER 5 milyon fidan toprakla buluşacak Sivas Valisi Salih ...
STSO Başkanı Eken: "Sivas’tan gönderilen 4 proje de onaylanmamış'' STSO Başkanı Mustafa Eken, meclis toplantısında yaptığı açıklamada Sivas’tan gönderilen 4 projenin onaylanmadığını dördünün de reddedildiğini söyledi
YEREL HABERLER STSO Başkanı Eken: "Sivas’tan gönderilen 4 proje de ...
Uzmanı uyardı: "Akıllı teknolojiler insanı tembelleştiriyor, aynı zamanda suça teşvik ediyor"
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: "Akıllı teknolojiler insanı ...
Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla ...
Kredi çekerek aldığı papağanını bir saniye bile yanından ayırmıyor Sivas’ta 13 yıl önce kredi çekerek aldığı papağanını yanından ayırmayan Hateme Karabulut, her yere papağanıyla gidiyor
YEREL HABERLER Kredi çekerek aldığı papağanını bir saniye bile ...
Sivas’ın corona virüs risk haritası kırmızı alarm veriyor
YEREL HABERLER Sivas’ın corona virüs risk haritası kırmızı alarm ...
Türkiye’de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi ...
Demir Grup Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
Eren Şahin, Şanlıurfaspor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Eren Şahin, Şanlıurfaspor’a transfer oldu
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konyaspor’a sahasında 10 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor’a sahasında 10 maçtır yenilmiyor
Rıza Çalımbay’ın Konyaspor’a şansı tutuyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın Konyaspor’a şansı tutuyor
Sivasspor - Konyaspor maçının bilet satışı başladı
YEREL HABERLER Sivasspor - Konyaspor maçının bilet satışı başladı
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
YEREL HABERLER Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.