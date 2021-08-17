Sivasspor’un 19 maçlık serisi sona erdi

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Süper Lig’in 1. haftasında sahasında İH Konyaspor’a 10 mağlup olan DG Sivasspor’un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig’de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Dün sahasında Konyaspor’a 10 yenilen kırmızıbeyazlı ekibin 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, Konyaspor’a 10 maçın ardından sahasında yenildi.

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