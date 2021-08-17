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Rektör Kul gençlerle bir araya geldi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Hasbahçe Sohbetlerinde gençlerle buluştu

İHA

Rektör Kul gençlerle bir araya geldi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Hasbahçe Sohbetlerinde gençlerle buluştu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Hasbahçe Sohbetlerinde gençlerle buluştu.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Hasbahçe Sohbetlerinde gençlerle buluşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, gençlere, sosyal ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, girişimci olmaları ve kendi işlerini kurmaları tavsiyelerinde bulundu.
SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Sivas Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 'Hasbahçe Buluşmalarına' konuk olarak katıldı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’un da katıldığı programda gençlerle sohbet eden Rektör Kul gençlere önemli mesajlar verdi.

“Gençlerimizin düşünceleri, görüş ve önerileri bizim için çok önemli”
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yeni kurulan bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Kul, “Teorik bilginin yanı sıra bizzat sahada iş tecrübesi kazandırmayı amaçlayan, uygulama ağırlıklı, sektöre ve iş dünyasına yönelik yeni bir eğitim modeli üzerinde çalışıyoruz. Sektördeki söz sahibi firmalarla yaptığımız eğitim ve proje anlaşmalarımız çerçevesinde, stajyer mühendis uygulaması da bizim eğitim modelimizin bir parçası olacak. Eğitim modelimizi oluştururken tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Gençlerimizin de düşünceleri, görüş ve önerileri bizim için çok önemli ve yol göstericidir. Sizce bir üniversitede neler olmalı? Nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz? Yeni nesil, girişimci ve genç bir üniversite olan SBTÜ’yü yapılandırırken siz gençlerimizin beklentilerini, isteklerini ve hayallerini de dikkate almak isteriz” dedi.

“Karşılıklı iletişim becerileri ve sosyal etki kabiliyetiniz sizi öne çıkarır”
İnsanların sosyal yönünü geliştirmelerinin en az akademik başarı kadar önemli ve etkili olduğuna vurgu yapan Rektör Kul, “Herkesin amacı mutlu, huzurlu ve başarılı olmaktır. Okullardan mezun olmanız, diplomalar almanız ve alanınızda kendinizi geliştirmeniz yeterli değildir. Sosyal yönünüzü de geliştirmelisiniz. Karşılıklı iletişim becerileri ve sosyal etki kabiliyetiniz sizi öne çıkarır. Yeni fırsatlar doğurur. Alternatif kapılar açar. Bu sebeple iletişim becerilerinizi geliştirin. Ayrıca mutlaka girişimci olun. Girişimlerinizi bir yerde, birinin yanında işe gireyim ve maaş alayım diye sınırlandırmayın. Birkaç arkadaşınızla bir araya gelin. Kendi işinizi kurun. Pes etmeden, sabırla işinizin peşinden koşun. Türkiye’de ve dünyada bu konuda sayısız başarı öyküleri var. Bunlardan birini de siz yazabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Sohbet sonrasında Sivas Gençlik Merkezindeki Yalçın Olgun Model Uçak Atölyesinde incelemelerde bulunan ve yürütülen projeler hakkında kurs öğretmeni Ayla Çakır’dan bilgi alan Rektör Kul, yürütülmekte olan projelere SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından akademik danışmanlık desteği sağlayacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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