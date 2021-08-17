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Kur’an kursu öğrencileri eğlenerek öğreniyor Sivas’ta yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik başlatılan “Merkezim Camide” Projesiyle öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

İHA

Kur’an kursu öğrencileri eğlenerek öğreniyor Sivas’ta yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik başlatılan “Merkezim Camide” Projesiyle öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Farabi Gençlik Merkezi ve Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün ortak organizasyonuyla hayata geçirilen yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik “Merkezim Camide” Projesi kapsamında ilk program gerçekleştirildi.
İstiklal Camisinde düzenlenen programda öğrenciler arasında dini bilgiler yarışması düzenlendi. Yarışma sayesinde öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de çeşitli hediyeler kazandı.
“Merkezim Camide” Projesi kapsamında yaz Kur’an kursu süreci boyunca çeşitli camilerde öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilmeye devam edilecek.

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