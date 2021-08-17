Olimpiyat üçüncüsü Taha Akgül'e Sivas'ta coşkulu karşılama



Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Japonya'nın başkenti Tokyo´da gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında güreşte bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas´ta sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Olimpiyat oyunlarında 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'a geldi. Milli güreşçi kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde davul zurna ve halaylarla karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Akgül, gönlünde Sivas´a altın madalya getirmek yattığını belirterek, "Biliyorsunuz 2020 yılında ciddi bir operasyon geçirdim. Omzumdan bir ameliyat olmuştum. Pandemi dönemi üzerine bir de sakatlık eklenince hiçbir müsabakaya giremedim. İlk girdiğim müsabaka 2021 yılındaki Avrupa Şampiyonası´ydı. Orada önemli rakiplerimi yenerek 8´inci kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu aynı zamanda dünyada serbest güreşte bir rekor oldu. Olimpiyatlarda da bronz madalya nasip oldu" dedi.

"BEN BU TOPRAKLARDAN YETİŞTİM"

Önceki şampiyonluğunda Sivas´a gelemediğini belirten Akgül, "Hem Avrupa şampiyonluğu madalyasını hem olimpiyat üçüncülüğü madalyasını birlikte getirmiş oldum. Hamdolsun, eli boş da gelebilirdik. Sağ olsun bizleri sevenler bugün buradalar. Ben bu topraklardan yetiştim ve her şampiyonluğumda da altın madalyayı buraya getiriyorum. Sivas'a Rio'dan altın madalya, Tokyo'dan da bronz madalya getirdim. İnşallah genç kardeşlerimize bir ilham olur. Çünkü Sivas güreş konusunda çok iyi bir şehir. Sporcu yetiştirmek için de oldukça uygun bir şehir. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok madalya alınan olimpiyatı oldu. Diğer branşlarda da başarıların gelmesi bizleri sevindiriyor. Çünkü güreş olarak bizim yükümüz çok ağırdı. Artık diğer branşlardan da madalya alabileceğimizi gösterdik. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda madalya sayımızı arttırırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taha Akgül'ün gelişi ve karşılanması

-Taha Akgül'ün açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-08-17 17:53:03



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