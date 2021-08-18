Sivasspor, Kopenhag’ı ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Sivasspor, yarın Kopenhag’ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızıbeyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.



2 eksik var

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.



Avrupa’daki 19. randevu

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

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