Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 21. sınavı

DG Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 21. sınavına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 20 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 20022003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

20052006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona virüse yakalandığı için kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay’ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 10'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Dinamo Batumi’yi 21 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 11 berabere kalmıştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında yarın saat 21.00’de Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.