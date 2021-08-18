Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas’a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi plyoff turu ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kopenhag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Kopenhag, Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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