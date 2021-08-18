İzmir uçak seferleri 1 Eylül’de başlıyor STSO Başkanı Mustafa Eken, İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül tarihinde yeniden başlayacağını açıkladı

STSO Başkanı Mustafa Eken, İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül tarihinde yeniden başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir’e uçak seferleri iptal edilmişti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül ayında başlayacağını söyledi. Başkan Mustafa Eken konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçak seferlerinin iptal edilmesinin iş dünyasını ve vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “2019 yılında da İzmir uçak seferleri kaldırılmıştı, Pegasus Genel Müdürü ile görüştük ve bir ay içerisinde yeniden başlatılmıştı. Yaz aylarının başında uçak seferleri yine kaldırıldı. Konuyla ilgili biz derhal Pegasus Genel Müdürü ile iletişime geçtik. Durumu izah ederek seferlerin yeniden başlatılmasını talep ettik. Konuyla ilgili Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız da girişimlerde bulundu. Pegasus’tan aldığımız geri dönüşte İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül’de yeniden başlayacağı bilgisini aldık. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



“Baskı yaparsak uçak seferlerimiz kalıcı olacaktır”

Başkan Eken, belli dönemlerde uçak seferleri iptalleri ile uğraştıklarını ifade ederek, “Sivas büyürken fabrikalar gelirken, teşvikler gelirken, altyapılar yapılırken, hızlı tren gelirken, ikinci üniversite açılırken uçak seferlerinin yeniden başlatılmasıyla uğraşmamamız lazım. Birlik olup bu konuyu kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Sivas’a, sadece İzmir’den değil Antalya’dan, Ankara’dan her taraftan uçak gelecek bir hale getirmemiz lazım. Biz Oda olarak gerekli görüşmeleri yaparak girişimlerde bulunduk. Hep birlikte, siyasilerimizle birlikte kamuoyu oluşturur, baskı yaparsak uçak seferlerimiz kalıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

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