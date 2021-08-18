Sivasspor, Kopenhag maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ALPEREN YILDIZ / SİVAS,(DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Henrique ve Appindangoye katılmadı.

Sivasspor ile Kopenhag yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Ukrayna Futbol Federsyonu'ndan Mykola Balakin düdük çalacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-08-18 17:35:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.