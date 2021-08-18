Leke James: “Hocamız bize talimatlar verdi” Sivasspor’un forvet oyuncusu Leke James: “Elimizden geleni yapacağız” “Her şey için hazırız”

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da forvet oyuncusu Leke James, “Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz” dedi.
Sivasspor’un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Leke James, UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında yarın oynayacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag, müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu. James, “Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bütün hazırlıkları yaptık. Her şey için hazırız. Hocamızın talimatlarını da biliyoruz. Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz. Umarım çok güzel bir maç olur” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.