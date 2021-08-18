Sivasspor, Kopenhag maçının son provasını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında yarın Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Kopenhag maçının taktiğini çalıştı.

Kırmızıbeyazlı takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff turu ilk maçında yarın TSİ 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

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