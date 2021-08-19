Başkan Bilgin’in acı günü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in annesi Sultan Bilgin bugün sabah saatlerinde vefat etti

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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in annesi Sultan Bilgin bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in annesi Sultan Bilgin(71), bugün sabah saatlerinde vefat etti. Her hangi bir sağlık problemi bulunmayan Bilgin sabah saatlerinde rahatsızlanarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bilgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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