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Nefes almakta güçlük çekiyordu burnundan 10 santimetre tümör alındı Sivas’ta nefes almakta zorluk yaşayan 21 yaşındaki gencin burnundan ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda tümör alındı

İHA

Nefes almakta güçlük çekiyordu burnundan 10 santimetre tümör alındı Sivas’ta nefes almakta zorluk yaşayan 21 yaşındaki gencin burnundan ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda tümör alındı

Sivas’ta nefes almakta zorluk yaşayan 21 yaşındaki gencin burnundan ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda tümör alındı.
Sivas’ta yaşayan 21 yaşındaki M.T. tek taraflı burun tıkanıklığı, burun kanaması, ağrı ve nefes almada zorluk şikayetleriyle Medicana Sivas Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci’nin hastaya yaptığı tetkikler sonucunda burnunda tümör olduğu anlaşıldı. Hasta biyopsinin ardından kapalı yöntemle ameliyat edildi. Ameliyatta 21 yaşındaki hastanın sol burnundan 10 santimetre uzunluğunda 23 santimetre genişliğinde tümör alındı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Adnan Ekinci, bu büyüklükte bir tümörün normal olmadığını belirterek nadiren de olsa bu şekilde tümörlerle karşılaştıklarını söyledi.

“10 santim uzunluğunda bir kitle tespit ettik’’
Doç. Dr. Adnan Ekinci, “Vücudun her yerinde tümör görüleceği gibi nadiren de burun içerisinde kanser hücresine rastlanabiliyor. Bize de böyle bir hasta geldi Sivas içerisinden. Hasta da tek taraflı burun tıkanıklığı, burun kanaması ve özellikle ağrı şikayetiyle geldi. Bu tür hastalarda öncelikle detaylı bir burun muayenesi yapmak gerekiyor. Gerekli görüntüleme yöntemi, endoskopi, tomografi, MR çektikten sonra biz bu hastaya burun tümörü tanısını koyduk. Ameliyattan önce biyopsi yapılması gerekiyor öncelikle. Yaptığımız biyopside İnverted Papilloma dediğimiz iyi huylu ama nadiren de kötü huylu kansere dönüşebilen yaklaşık bir 10 santim uzunluğunda bir kitle tespit ettik. Hastamızı da endoskopik yöntemle burun dışında herhangi bir kesi yapmadan direk kamera ile kapalı yöntemle ameliyat ederek hastamızı bu şikayetinden kurtardık ’’dedi.

“Olmaması gereken bir şey’’
Dr. Ekinci, normalde bu büyüklükte bir tümörün olmaması gerektiğini belirterek, “Kapalı yöntem ameliyat olduğu için yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde hasta toparlıyor. Burun dışından herhangi bir kesi veya kırma işlemi yapmıyoruz. Tamamen kapalı yöntemle burun içerisine kamera ve endoskopik yöntemle giriliyor ve tümör çevre dokulardan sağlam sınırlar bırakılarak çıkarılıyor. Normalde hiç olmaması gereken bir şey ama yaklaşık 10 santim uzunluğunda 23 santim genişliğinde serçe parmağımızın büyüklüğünde bir tümörle yaşıyordu şimdiye kadar. Kitleyi tamamen total olarak çıkardık ve hastamız şuanda rahatladı’’ ifadelerini kullandı.

Göz ve buruna yayılabilir
Doç. Dr. Adnan Ekinci, tümörün alınmadığı takdirde göz ve beyine yayılabileceğini söyleyerek, “Daha büyüklerini de gördüğümüz oluyor. Burun zaten çok küçük. 12 santimde olsa orada bir tümör olması solunumunu direk tıkıyor ve hastanın büyük şikayetler yaşamasına sebep oluyor. Tabi 10 santimlik bir kitlede nadir görülen durumlardan bir tanesi. Hasta hastaneye başvurmamış olsaydı biraz geciktirseydi tanısını daha da büyüyebilirdi. Çevre dokulara, göze, beyine yayılabilirdi. Kanaması daha da artabilirdi. Bu tür tümörlerde uzak yaylım metastazı dediğimiz şeyler çok görmüyoruz, beklemiyoruz ama özellikle göz komplikasyonları bizim için önemli. Beyine ve göze yayılıp orada komplikasyon yapması tabi istemediğimiz bir durum. Onun için hastalara erken tanı ev tedavisini öneriyoruz. Burun tıkanıklığı hemen hemen çoğu insanda görülüyor ama özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı olması, yüz bölgesinde ağrı olması, ara ara ağrı olması durumunda böyle bir kitleden şüphelenilip mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor. Hastamız tüm şikayetlerinde kurtuldu. Çünkü kitleyi çok sağlıklı bir şekilde çıkardık. Hastanın nefes alması da çok rahatladı. Tabi ameliyattan sonra uzun dönem ara ara kontrollere gelinmesi gerekiyor. Çünkü bazen nadiren de olsa aynı yerden tekrarlayabiliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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