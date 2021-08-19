Sivas´ta F-16 ile gösteri uçuşu provası

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta F-16 savaş uçağı, Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü öncesi prova uçuşu yaptı.

Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü öncesi F-16 uçağı, Kent Meydanı'nda prova uçuşu yaptı. Gösteri uçuşunu izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-19 12:45:29



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