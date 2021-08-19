Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti Muharip Uçağı F-16’nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı

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Muharip Uçağı F16’nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı.

Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül’de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı.

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