Sivas’ta sahte para operasyonu Sivas’ın Gemerek ilçesinde polis ekipleri 15 bin lira değerinde sahte para ele geçirdi

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde polis ekipleri 15 bin lira değerinde sahte para ele geçirdi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 162 adet 50 TL’lik ve 69 adet 100 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 15 bin TL değerinde sahte para ele geçirildiğini açıkladı.

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