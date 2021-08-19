UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Kopenhag: 0 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

10. dakikada Kayode kazandığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi, sert şutunda top direkten döndü.

36. dakikada Wind ceza sahası içerisinde karambolde önüne düşen topla kaleyi hedef aldı, kaleici Ali Şaşal gole izin vermedi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mykola Bakalin xxx, Volodymyr Kutsev xxx, Oleksandr Derdo xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur xxx, Caner xxx, Cofie xxx, Koray xxx, Ahmet xxx, Azubuike xxx, Hakan xxx, Gradel xxx, Kayode xxx, James xxx

Yedekler: Muammer, Emre, Yatabare, Sefa, Felix, Camara, Erdoğan, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

FC Kopenhag: Grabara xxx, Diks xxx, Khochovala xxx, Boilesen xxx, Kristiansen xxx, Stage vxxx, Zeca xxx, Falk xxx, Pep Biel xxx, Wind xxx, Daramy xxx

Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Singh, Lerager, Ankersen, Boving, Oikonomou, Jensen, Hojlung

Teknik Direktör: Jenss Thorup

Sarı kartlar: Daramy, Khochovala (F.C. Copenhagen)

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