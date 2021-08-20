Kazların göçü böyle görüntülendi

Sivas’ın Zara ilçesinde buluna Tödürge gölünde konaklayan göçmen kazlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tödürge gölü, birçok kuş türünün de göç durağı olma özelliği taşıyor. Yılın her mevsimi farkı kuş türlerinin gözlenebildiği gölde şu günlerde göçmen kuşlar sıklıkla gözlenebiliyor. Geçtiğimiz gün gölde mola veren büyük bir kaz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda kazın, göç düzeninde uçarak göle kondukları görüldü.

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