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Sivas'ta otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

DHA

Sivas'ta otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı


SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Gönül Ateş (66) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.  
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Küpeli ve Kurtoğlu köyleri arasında meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, köy yolundaki virajda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Gönül Ateş, hayatını kaybetti. Sürücü E.A. ile araçtaki P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-08-20 17:03:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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