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Türkiye’nin en büyük 2. ilinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor Türkiye’nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2’inci il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye’de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas’ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

İHA

Türkiye’nin en büyük 2. ilinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor Türkiye’nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2’inci il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye’de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas’ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

Türkiye’nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2. il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye’de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas’ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.
Sivas, 28 bin 164 metrekare yüz ölçümü ile Konya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ili olma özelliğine sahip. Sivas ayrıca bin 233 köy ve 252 mahalle sayısı ile Türkiye’nin en fazla yerleşim yerine sahip ili. Sivas tüm bu özellikleri ile Türkiye’de ulaşımın hizmetin en güç olduğu iller arasında yer alıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Covid19’a karşı aşılama mücadelesi sürdüren sağlık ekipleri canla başla çalışarak aşılanmamış tek bir kişi bile bırakmamak için gayret gösteriyor. Ekipler en ücra köşelere bile giderek kampanyalarını sürdürüyor. Tek bir kişi için bile olsa kilo metrelerce yol kat ediyor. Sivas’ta tüm zorluklara rağmen aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşılama ekipleri il merkezine bağlı 40 kilometre mesafedeki Gazi köyüne giderek aşılama çalışmalarını sürdürdü. Köy camisinin hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Duyuruyu dinleyen köy sakinleri köyde belirlenen aşı merkezine akın etti.

Evlere kadar gidiliyor
Ekip doktoru Sercan Çınar, merkezlere gelemeyen kişiler için evlerine kadar giderek aşı çalışması yaptıklarını dile getirdi. Çınar, “Şehir merkezine gelemeyecek olan yatalak durumundaki hastalar için genelde talepler geliyor. Evde aşılamaya gidiyoruz. Gitmişken köylerde de toplu aşılama yapıyoruz. Şehir merkezinde de taleplere göre evlere gidip aşılama yapıyoruz. Pandemi nedeniyle bir buçuk iki yıldır oldukça yoğun bir mesai harcadık. Sivas özellikle köy ve kırsal yerleşim olarak oldukça yaygın bir düzene mevcut. Köylere filyasyon veya da aşı için gitmek oldukça çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada biraz çaba ve yardım istiyoruz. Hem aşıya davet ediyoruz hem de hastalıktan korunmak adına önlemler almalarına ve devam etmelerini rica ediyoruz. Biz çalışıyoruz ama biraz da yardıma, desteğe ihtiyacımız var tek başımıza yapamayız” dedi.

Vatandaştan destek istediler
Aşılama ekibinde görevli Ebe Dilek Sevim, aşıya gelemeyen vatandaşlara ulaştıklarını ifade edip, "Doktorumuzla birlikte müdürlüğün bize belirlediği köylerde aşı yapmaktayız. Aşıya gelemeyecek vatandaşlara köylere giderek aşı yapıyoruz. Şuan bulunduğumuz köyde 50 kişiye aşı yaptık. Bizler köylerde aşı yapmak için uzun yollardan gelmekteyiz ve fazlaca yoruluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aşı katılımlarını beklemekteyiz” dedi.

Her türlü tedbir alınıyor
Aşılama ekibinden ATT görevlisi Neslihan Nur Şahin, aşı sonrası oluşacak reaksiyonlara karşı tedbiren görev yaptıklarını belirtip, "Aşılama hizmetinde ekibimizle birlikte bizde burada aşı sonrası hastalarımızda olası gelişebilecek reaksiyonlara karşı tedbir amaçlı görev yapıyoruz. Şuana kadar herhangi bir reaksiyonla karşılaşmadık ama her türlü ihtimale karşı buradayız. Aşılamayı öneriyoruz, şuan bu virüse karşı elimizdeki tek şey aşı. Yaptırmaları kendileri içinde, bizim için de, tüm dünyamız için de çok önemli. Biz sağlık çalışanları olarak çok zor süreçti biz sağlık çalışanları olarak ama her türlü tedbirimizi alarak kişisel koruyucu ekipmanlarımız olsun kendi çabamız olsun kendimizi korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Köy muhtarı Osman Yıldırım ekiplere teşekkür edip şunları kaydetti:
"Köyümüz merkeze 40 kilometre uzaklıkta sağlık personellerimiz gelerek köyümüzde merkeze gidemeyen vatandaşlarımızın, yatalak hastalarımızın aşısını yaptılar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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