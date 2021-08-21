Sivas'ta köy köy dolaşan sağlık ekiplerinin aşı mesaisi



E Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri, il merkezine gelemeyecek durumda olanlar için kilometrelerce yol katederek, köy köy dolaşıp, aşı olmak isteyenlere ulaşıyor.

Sivas'ta sağlık ekipleri, il genelindeki 1233 köyden gelen talepler doğrultusunda, aşı için gelemeyecek durumda olan herkese ulaşmaya çaba gösteriyor. İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, köylerden aşı merkezlerine gelemeyecek olanları, yatalak ve hastaları ziyaret ederek aşılarını tamamlıyor. Mesailerinin tamamını yollarda ve aşı ihtiyacı olanlara ulaşarak geçiren sağlık ekipleri, halkın da bu konuda duyarlı olmasını istiyor. Son olarak merkeze bağlı Gazi ve Hıdırnalı köylerine giden ekipler, burada aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Aşı ekibi doktorlarından Serdar Çınar (31), "Aşılama ve filyasyon çalışmaları için sürekli köylere gidiyoruz. Toplu aşılama çalışması da yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada biraz çaba istiyoruz. Onları hem aşı olmaya davet ediyoruz hem de salgından korunmak için açıklanan önlemlere uymaya devam etmelerini istiyoruz. Biz tek başımıza bu salgını durduramayız. Vatandaşında elini taşın altına sokması lazım" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak çalışan Dilek Sevim (30), koronavirüsle mücadelede aşı olmanın önemine dikkati çekerek, "Biz aşı yapmak için çok uzun yollardan geliyoruz ve çok yoruluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım göstermelerini istiyoruz" dedi.

Aşı ekibine tam teşekküllü ambulansla destek veren sağlıkçılardan Neslihan Nurşahin (23) ise "Biz de aşı sonrası vatandaşlarımızda oluşabilecek reaksiyonlar için buradayız. Şu ana kadar herhangi bir reaksiyonla karşılaşmadık ama her türlü ihtimali düşünerek hareket ediyoruz. Salgınla mücadelede elimizdeki en önemli silah aşı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları hem kendi sağlıkları hem bizim hem de toplum sağlığı için çok önemli" diye konuştu.

Gazi ve Hıdırnalı köylerinde yaşayan ve gelen sağlık ekibine aşı yaptıranlar da gösterilen çaba için teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-08-21 11:58:39



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