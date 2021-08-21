Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile DG Sivasspor, 31. kez birbirlerine rakip olacak.

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 maçta Sivasspor’un 1’i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor’un ise 14 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan en farklı maç ise, 20102011 sezonunda Trabzonspor’un sahasında Sivasspor’u 61 yendiği karşılaşma olmuştu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.



Sivasspor’da 2 eksik

Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Trabzonspor karşısında görev yapamayacak.

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:



20052006 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 21

TrabzonsporSivasspor: 00



20062007 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 10

TrabzonsporSivasspor: 20



20072008 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 03 (Hükmen)

SivassporTrabzonspor: 20



20082009 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 00

SivassporTrabzonspor: 30



20092010 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 12

TrabzonsporSivasspor: 31



20102011 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 61

SivassporTrabzonspor: 23



20112012 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 22

TrabzonsporSivasspor: 21



20122013 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 10

SivassporTrabzonspor: 20



20132014 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 00

SivassporTrabzonspor: 04



20142015 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 31

SivassporTrabzonspor: 11



20152016 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 02

TrabzonsporSivasspor: 10



20172018 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 12

TrabzonsporSivasspor: 02



20182019 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 31

SivassporTrabzonspor: 11



20192020 Sezonu

SivassporTrabzonspor: 21

TrabzonsporSivasspor: 21



20202021 Sezonu

TrabzonsporSivasspor: 11

SivassporTrabzonspor: 00

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