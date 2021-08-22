En tatlı hasat başladı, üreticiler kuraklıktan dertli Kuraklık Sivas’taki arıcıları da vurdu, üretimde yüzde 60 civarında bir kayıp var Sivas’ta başlayan bal hasadında istenilen verim elde edilemedi, kuraklık nedeniyle üretimde yüzde 60 bir kayıp yaşandı

Sivas’ta başlayan bal hasadında istenilen verim elde edilemedi, kuraklık nedeniyle üretimde yüzde 60 bir kayıp yaşandı.

Türkiye’de bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas’ta üreticilerin yüzü gülmüyor. Geçen yıla oranla bal hasadında azalma olduğunu belirten arıcılar bu durumun da ileriki zamanlarda fiyatlara yansıyacağını söyledi. Ordu’dan Sivas’a bal üretimine gelen gezgin arıcı Halit Tomakin, kuraklık dolayısıyla bu yıl bal üretiminde yeterli verimin ve kalitenin olmadığını ifade etti. Tomakin, normal şartlarda 100 kilograma yakın bal elde ettiklerini fakat bu sene yaklaşık 50 kilogram bal elde edebildiklerini söyledi.



“Yüzde 60 bir kayıp var”

Ordu'dan Sivas’a gelerek arıcılık yapan Halit Tomakin, "Mayıs ayında geldik, Mayıs ayından beri buradayız. Dokuzuncu ayın ortalarında gideriz buradan. Şu an hasat zamanı bu sene hasat düşük. Mevsim şatlarından dolayı yeterli verim yok. Kalite de yok verim de yok. Genelde ortalama 80100 kilo arasında ürün almamız lazım bu sene aşağı yukarı 3040 kilo civarında. Yüzde 60 bir kayıp var. Bunun sebebi kuraklık hava şartları. Fiyatlar da düşük. Piyasa ekonomi zayıf kimsenin alım gücü yok. O yüzden pek gitmiyor. Fiyatlarda artış olur ileride şu anda olmaz. Arıcılara tavsiyem işlerini doğru yapmaları. Piyasada çok sahte bal var. Arıcı kisvesi altında sahte bal üretip piyasa sürenler var. Onlar bizim hem verimimizi hem fiyatı düşürüyorlar’’ dedi.



Kuraklık arıcıları vurdu

Arıcı Sebahattin Özen ise, "Bu sene mevsimden dolayı arıcıların işleri de biraz zor. Nasıl çiftçinin yüzde 50 kaybı varsa arıcılarda da hemen hemen öyle bir kayıp var. Havaların kurak gitmesi, bu küresel ısınma neden gösteriliyor kurak gitmeye. Ama kaç yıl sürer. Uzmanlar 20 yıl gibi bir ömür biçiyorlar bu kuraklığa inşallah öyle olmaz. Bu seneyi böyle atlatırsak seneye böyle olmaz inşallah. Kar yağarsa, kış olursa yağmur yağarsa burada istediğin gibi bal alırsın" diye konuştu.

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