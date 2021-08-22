Trabzonspor - Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. İki takım arasında oynanan 30 müsabakada toplam 75 gol atıldı.

Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor yarın saat 19.15’te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında bordomavililer galibiyet alırken, kırmızıbeyazlılar ise mağlup oldu.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 30 karşılaşmada toplam 75 kez fileler havalandı. Geride kalan maçlarda Sivas 32, Trabzon ise 43 kez gol sevinci yaşadı.

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