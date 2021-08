AKD KİDS çocuklara kitap sevgisini aşılıyor Sivas AKD KİDS Anaokulu, okul öncesi öğrencileri her anlamda olduğu gibi kitapseverlik konusunda da bilinçlendiriyor

Sivas AKD KİDS Anaokulu, okul öncesi öğrencileri her anlamda olduğu gibi kitapseverlik konusunda da bilinçlendiriyor.

Kitap okumayı seven bir nesil yetiştirmeyi amaç edinen AKD KİDS Anaokulu, etkinliklerde kitaplara yer veriyor. Kitap okuma alışkanlığı ve kitapseverlik konusunda açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu Müdürü Ecem Burçak Çopuroğlu, “Bireyin ömür boyu öğrenimini, gelişimini devam ettirip, ilerletebilmesi için sürekli bir şekilde okuması en önemli etkendir” dedi.

“Bireye gideceği yolu gösterir"

Kitapların insanların yolunu aydınlattığına değinen Çopuroğlu, “Kitap okumak düşünce yapısını besler ve güçlendirir. Hangi yöne gideceğini bilmeyen bir insana bir pusula gibi kılavuzluk yapar, bireye gideceği yolu gösterir. Kitaplar bizim için hayatın her anında bizimle birlikte olan öğretmenler gibidir. Her kitap başka bir kapı açar bizim için. İnsanlığın en önemli gelişim ve öğrenme materyallerinden birinin kitap olduğu anlaşılmaktadır. Sivas AKD KİDS ailesi olarak kitap sevgisini çocuklarımıza aşılamak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

