Sivasspor’da Jorge Felix’e sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’da, 30 yaşına giren orta saha oyuncusu Jorge Felix için doğum günü kutlaması yapıldı.

Felix’in doğum günü kırmızıbeyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Trabzon kampında bulunan Sivasspor’da, Jorge Felix için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.