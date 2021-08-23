Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta 16 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi ve Hafik ilçesinde son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 27,74 gram metamfetamin, 10,91 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 7 kök Hint Keneviri, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 16 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.