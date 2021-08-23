Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

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Trabzonspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 2. maçını oynadı. Sahadan 21 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 2. yenilgisini elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Koynaspor’a 10 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

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