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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kopenhag-Sivasspor maçını Lawrence Visser yönetecek

İHA

Kopenhag-Sivasspor maçını Lawrence Visser yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff turu rövanşında FC Kopenhag ile DG Sivasspor arasında oynanacak mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff turu ikinci maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre; Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Parken Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser görev yapacak.
Lawrence Visser’in yardımcılıklarını ise yine Belçika Futbol Federasyonu’ndan Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bram Van Driessche olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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