Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde içerisinde hasta bulunan nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, içerisinde hasta bulunan nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D100 karayolu Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan İ.Y. (54) idaresindeki 58 TS 506 plakalı Ford marka hasta nakil ambulansı ile T.Ö. idaresindeki 34 FOS 58 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ambulans şoförü İ.Y. ve hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri durumunun ağır olması sebebiyle Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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