Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Ulaş ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Tecer köyü kavşağında meydana geldi. İlçeden Tecer Dağı yakınlarında bulunan taş ocağına giden H.B. (28) yönetimindeki 58 YA 721 plakalı TIR, kavşaktan köy yoluna kontrolsüz girince Kangal'dan Sivas istikametine giden Y.Ş. (63) yönetimindeki 58 BY 076 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte A.Ş (29), E.Ş. (62), S.S.Ç (30) ve N.Ç (56) yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-08-24 20:26:23
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