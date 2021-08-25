Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu Sivas’ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Demircilerardı Mahallesi eski sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan esnaflar da korku dolu anlar yaşadı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.