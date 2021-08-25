Sivasspor, Kopenhag’a konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 20. maçında sahne alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın Kopenhag’a konuk olacak. Parken Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızıbeyazlılar, rakibini 2 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.



Sivasspor’da 3 eksik

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Pedro Henrique ve sağlık sorunları bulunan Goutas, Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.



Avrupa’daki 20. karşılaşma

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekip, geride kalan 19 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 33 gole engel olamadı.

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