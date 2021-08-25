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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayhan: “Okullarımız şu an çok temiz, çok daha güvenli"

İHA

Vali Ayhan: “Okullarımız şu an çok temiz, çok daha güvenli"

Sivas Valisi Salih Ayhan, okullarda maske, dezenfektan gibi malzemelerin bulundurulacağını belirterek, okulların şuan çok temiz ve çok daha güvenli olduğunu söyledi.
Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, Sivas’ta yeni eğitim dönemi öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı ‘İl Merkezinde Görev Yapan Okul Müdürleri Toplantısına’ Sivas Valisi Salih Ayhan da afet bölgesi Kastamonu'dan Video Konferans Sistemi (VKS) ile bağlandı. Toplantı Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda salgına karşı eğitim ve öğretimde ne tür tedbirlerin alınacağı konuşuldu.


“LGS ve YKS’de büyük başarılara imza atmamıza vesile oldunuz"

Okul yönetiminin ve öğretmenlerin gayreti ile şehrimizin yerel ve ulusal düzeyde pek çok proje ve çalışmada adını duyurduğunu anımsatan Vali Ayhan, “LGS ve YKS’de büyük başarılara imza atmamıza vesile oldunuz. Özellikle iki yıldır devam eden KÖPRÜ projesini sahiplenmeniz; yavrularımızın hayallerine kavuşması noktasında son derece önemli idi. Bizler sorumluluk makamındaki kişiler olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar akademik alanda da kendini yetiştirmiş; çağı iyi okuyabilen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki öğrencilerimizin bir kanadını sosyal ve kültürel yeterlilikler oluşturuyorsa diğer kanadını da akademik yetkinlikler oluşturmaktadır. Ancak iki kanadı dengede olabilen öğrencilerimiz, mesafe kat edebilir; çağı yakalayabilirler” diye konuştu.


“Salgın tedbirleri kapsamında eğitimöğretim haftanın 5 günü devam edecek”

Yeni eğitimöğretim döneminde yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Vali Salih Ayhan, “Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in de ifade ettiği gibi bu yıl okullarımız covid tedbirlerine uygun olarak haftanın beş günü eğitimöğretime devam edecek. Bizler artık virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hayatın normal akışı içerisinde salgın tedbirlerine uymalı ve salgına rağmen eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürmek için elimizden geleni yapmalıyız. Biliyorum ki okullarımız şu an çok temiz, çok daha güvenli. Esasında ben okullarımızı öğrencilerimizin salgına karşı bilinçlendirildiği, eğitim verildiği mekânlar olarak görüyorum. Bir çocuk salgınla mücadeleyi ancak sahada, yaşayarak öğrenebilir. Bu açıdan okulların açılması son derece önemlidir. Belki ilerde salgına dair her şeyi telafi edebiliriz ama eğitim öğretim alanındaki eksiklikleri telafi etmemiz mümkün değildir. Bunun için okulların sürekli olarak açık kalması, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması çok önemli. Bu noktada da en büyük görev siz okul idarecilerine düşmektedir” diye konuştu.

"Okullarda maske, dezenfektan gibi sarf malzemeleri bulundurulacak”

Okullarda temizlik malzemesi, maske, dezenfektan gibi sarf malzemelerinin her zaman bulunacağını ifade eden Vali Salih Ayhan, “Fakat sizler, bizzat saha amirleri olarak okulların her yönü ile eğitime hazır hale gelmesi için birinci derecede sorumlu kişilersiniz. Emeğinizle, gayretinizle inşallah bu yılı sorunsuz bir şekilde geçirecek; yeni başarılara hep birlikte imza atacağız. Yine bu süreçte en çok uzaktan eğitim veren öğretmenlerimizin yorduğunun farkındayım. Onların evlerinizin bir köşesini sınıfa çevirdiğini; ailesinden, çocuklarınızdan fedakârlık yaparak çevrimiçi platformlarda öğrencileri ile bir araya geldiğini; onlarla irtibat halinde kalarak okulla bağlarını sağlam tutmaya çalıştıklarını biliyorum. Sizlerin aracılığı ile tüm öğretmenlerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Her okul ziyaretimde ifade ettiğim gibi bir kere daha tüm kurumlarımızla eğitim camiamızın hizmetinde olduğumuzu hatırlatıyor; yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, Kastamonu’dan hepinize sevgilerimi ve bölge halkının sizlere, Sivas halkına olan muhabbetlerini iletiyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ayhan’ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, okul müdürlerine 20212022 eğitimöğretim ders yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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