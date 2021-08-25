Sivasspor Kopenhag’da

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UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kopenhag'a geldi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Kopenhag Havalimanı'na iniş yaptı.

Kopenhag'da kamp yapacağı otele yerleşen kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Fayçal Fajr TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar daha sonra TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamlayacak.

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