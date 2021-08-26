Meteorolojiden sıcaklık uyarısı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sivas’ta hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurup yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sivas’ta hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurup, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada başta yaşlılar olmak üzere çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar sıcak havaya karşı uyarıldı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren bölgemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Kayseri'de 3639, Kırşehir'de 3638, Nevşehir'de 3234, Sivas'ta 3337 ve Yozgat'ta 3234 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

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