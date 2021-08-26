Raydan çıkan 2 vagon, demir yolu trafiğini aksattı

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde çakıl taşı taşıyan iş treninin iki vagonunun raydan çıkması sonucu demir yolu bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yol yeniden açıldı.

Sivas'tan Kayseri yönüne giden çakıl taşı yüklü tren, öğle saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıkta Sağır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte manevra yaparken vagonlarından ikisi raydan çıktı. Olay sonrası Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen TCDD ekipleri, yaptıkları çalışmayla vagonları tekrar ray üzerine koydu. Bir süreliğine kapanan demir yolu ve Sağır Mahallesi'nin yolu, ekiplerce yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2021-08-26 16:37:22



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