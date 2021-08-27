Sivasspor, Türkiye’ye 700 puan kazandırdı

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DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde ülke sıralamasında Türkiye’ye toplamda 700 puan kazandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 50 yenilen Sivasspor’un, Avrupa serüveni sona erdi. Kırmızıbeyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u her iki müsabakada da 10’lık skorla geçerek, Türkiye’ye 400 puan kazandırmıştı. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 21 mağlup eden Sivas temsilcisi; 200 puan, ikinci maçta ise rakibiyle berabere kalarak ülke puanına 100 puanlık daha katkı vermişti.

Yiğidolar, bu sonuçların ardından ülke puanına bu sezon toplamda 700 puan kazandırmayı başardı.

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