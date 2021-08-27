Yarım asırdan fazladır üzerinden hiç çıkarmadı Sivas’ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdan fazla bir süre aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdan fazladır üzerinden hiç çıkarmadı Sivas’ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdan fazla bir süre aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor

İHA

Yarım asırdan fazladır üzerinden hiç çıkarmadı Sivas’ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdan fazla bir süre aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor

Sivas’ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdır aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor.
Sivas kent merkezinde terzilik yapan 73 yaşındaki Abdullah Çakır, mesleğine olan aşkıyla dikkat çekiyor. 8 yaşında başladığı çıraklık ile 65 yıldır işini sürdüren Abdullah Çakır’ı diğer terzilerden ayıran en büyük özelliği ise takım elbisesiyle terzilik yapması. Çakır, iş yerinde kıyafet dikerken bile takım elbisesini ve kravatını üzerinden çıkarmıyor. İşini aşkla yapan Çakır'ın en büyük üzüntüsü yok olan birçok meslek grubunda olduğu gibi çırak bulamamak. Çakır, el emeği ile diktiği takım elbiseler için bin 500 ile 2 bin TL arasında ücret alıyor.

Çocukluğundan bu yana takım elbise giyiyor
Terzi Abdullah Çakır, “Ben okula gitmedim. İlkokulu dışardan bitirdim. Babam sanata verdi. Biz 7 kardeştik, babam da bunda çalışıyordu. Pazartesi başladım cumartesine kadar terzi çırağıydım, pazar günleri de akşama kadar simit satardım. Öyle geldim hayata. İşimi çok seviyorum, aşığım işime. Yaşım 73, hiç usanmadım. İşime tam aşığım ben yani. Hangi müşterimin işi olursa olsun kendime dikiyormuş gibi yaparım. Ustalarım öyle öğretti bize. Öğrendiğim gibi de çalışıyorum. Hep takım giydim. Takım elbisesiz gezmem. Dışarıya bile çıksam ceketimi giyerim hava ne kadar sıcak olursa olsun. Kravatsız da gezmem, günlük tıraşımı olurum. Ben kendime saygı duyuyorum, örnek kişiyim mesleğim gereği. Bu yüzden öyle giyiniyorum. Gençliğimden beri kravatsız, ceketsiz gezmem’’ dedi.

Dışarıdan gelenler müşteri sanıyor
Çakır, “Dışarıdan gelenler ben burada otururken ustayı soruyorlar. Oturun gelir diyorum ben de. Sonra ustanın kendim olduğunu söylüyorum. ‘Sivas’ta böyle terzi var mı’ diyorlar. Çırak yok, kalfa hiç yok. Çırak bulamıyoruz, her sene dalında çırak arayan arkadaşlarımız çok. Çırak yok. Devam ettirecek kimse yok. Arkadan gelen yok yani. Çırak, kalfa olmazsa yetişen olmazsa devam ettirecek yok. Allah bana sağlık verirse, ömür verirse elim tuttuğu kadar devam etmeyi düşünüyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akgören ile 10 bin 780 dekar tarım alanı suyla buluşacak Sivas’ın Zara ilçesinde yapımı devam eden Akgören sulama inşaatının tamamlanması ile 10 bin 780 dekar tarım alanı suyla buluşacak
YEREL HABERLER Akgören ile 10 bin 780 dekar tarım alanı suyla ...
Sivasspor, Türkiye’ye 700 puan kazandırdı
YEREL HABERLER Sivasspor, Türkiye’ye 700 puan kazandırdı
Mesleğinde 61 yılı devirdi, tek derdi çırak bulamamak
YEREL HABERLER Mesleğinde 61 yılı devirdi, tek derdi çırak bulamamak
Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
YEREL HABERLER Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
Balık tutmak için çıkmıştı, dönmeyince cesedine ulaşıldı Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu
YEREL HABERLER Balık tutmak için çıkmıştı, dönmeyince cesedine ...
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 5 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 5 - Sivasspor: ...
Kophenag - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kophenag - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Kazada kamyon ikiye bölündü, iki araçta tarlaya uçtu Kazaya karışan kamyon ikiye bölündü, iki araçta tarlaya uçarken 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada kamyon ikiye bölündü, iki araçta tarlaya ...
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: ...
Sivasspor’a gurbetçi desteği
YEREL HABERLER Sivasspor’a gurbetçi desteği
Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında Sivas’ta 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Üç aracın karıştığı kaza güvenlik ...
Raydan çıkan 2 vagon, demir yolu trafiğini aksattı
YEREL HABERLER Raydan çıkan 2 vagon, demir yolu trafiğini aksattı
Sivas’ta vagonlar raydan çıktı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yük treninin 2 vagonu raydan çıktı, raydan çıkan vagonlar bir süre sonra raya oturtturuldu
YEREL HABERLER Sivas’ta vagonlar raydan çıktı Sivas’ın Şarkışla ...
Sivasspor - Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor - Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sivas’ta hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurup yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.
YEREL HABERLER Meteorolojiden sıcaklık uyarısı Meteoroloji Bölge ...
Rektör Yıldız: “Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması” Sivas’a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Yıldız: “Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze ...
Sivasspor - Göztepe maç biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor - Göztepe maç biletleri satışta
Yaptığı oyuncaklar gerçeğini aratmıyor, görenler gözlerine inanamıyor
YEREL HABERLER Yaptığı oyuncaklar gerçeğini aratmıyor, görenler ...
Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve süslemeleriyle dikkat çeken 126 yıllık tarihi cami ülkemizde bulunan nadide eserler arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle ...
Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Sivasspor, Kopenhag maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Kopenhag maçına hazır
Fayçal Fajr: “Kopenhag’ı yenebilecek kapasitedeyiz” Sivassporlu oyuncu Fayçal Fajr: “Disiplinimiz son derece yüksek” “Eksik olmamız problem değil”
YEREL HABERLER Fayçal Fajr: “Kopenhag’ı yenebilecek ...
Rıza Çalımbay: “Galibiyetten başka düşüncemiz yok” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “4 stoperimiz de oynamayacak” “Kopenhag çok tehlikeli bir takım”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Galibiyetten başka düşüncemiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.