Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp ölen Parkinson hastası toprağa verildi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dün gece balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düşerek ölen Parkinson hastası Ali Menğcür (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Karşıyaka Mahallesi'nde Tarihi Kesik Köprü yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Parkinson hastası 4 çocuk babası Ali Menğcür geri dönmedi. Bunun üzerine yakınları Menğcür´ün arkadaşlarından yardım istedi. Sıklıkla balık tuttukları bölgeye giden arkadaşları, Menğcür´ün nehir kenarında eşyalarını buldu, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, nehirde Ali Menğcür'ün cansız bedenine ulaştı. Menğcür'ün balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü belirlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi tamamlanan Menğcür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Ayyıldız Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Menğcür'ün cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-08-27 16:03:22



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