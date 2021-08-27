Sivas’ta 7 ayda trafik kazalarında 22 kişi öldü Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre Sivas’ta 2021’in Ocak-Temmuz ayları arasında meydana gelen 820 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 22 kişi öldü, bin 518 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılı OcakTemmuz ayları arasında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas’ta bu yılın ilk 7 ayında 820 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 22 kişi hayatını kaybederken bin 518 kişi ise yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 901 olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Temmuz ayına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas’ta Temmuz ayında 222 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 447 kişi de yaralandı. Bahsi geçen ay içerisinde Sivas’ta gerçekleşen maddi hasarlı kaza ise 189 olarak kaydedildi.

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