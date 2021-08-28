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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor ile Göztepe 17. kez karşılaşacak

İHA

Sivasspor ile Göztepe 17. kez karşılaşacak

Süper Lig’in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Göztepe, 17. kez birbirlerine rakip olacak.
Sivasspor ile Göztepe Süper Lig´in 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu´nda karşılaşacak. Bu mücadele ile iki ekip 17. kez karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor 5 kez galibiyetle ayrılırken, 8 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızıbeyazlılar 26 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.
İki ekip daha önce Sivas’ta 8 kez karşılaştı. Sivasspor 3 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 3 kez sahasından galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 19771978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 70 yendiği maç oldu.
Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Sivasspor Göztepe arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:
19771978 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 4
Göztepe: 7 Sivasspor: 0
20002001 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 2
Göztepe: 4 Sivasspor: 3
20032004 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 1
Göztepe: 2 Sivasspor: 1
20162017 Sezonu
Sivasspor: 3 Göztepe: 0
Göztepe: 0 Sivasspor: 1
20172018 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 3
Göztepe: 1 Sivasspor: 0
20182019 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 0
Göztepe: 3 Sivasspor: 3
20192020 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 0
Göztepe: 3 Sivasspor: 1
20202021 Sezonu
Sivasspor: 0 Göztepe: 1
Göztepe: 3 Sivasspor: 5

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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