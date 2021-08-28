Sivasspor ile Göztepe 17. kez karşılaşacak

Süper Lig’in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Göztepe, 17. kez birbirlerine rakip olacak.
Sivasspor ile Göztepe Süper Lig´in 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu´nda karşılaşacak. Bu mücadele ile iki ekip 17. kez karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor 5 kez galibiyetle ayrılırken, 8 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızıbeyazlılar 26 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.
İki ekip daha önce Sivas’ta 8 kez karşılaştı. Sivasspor 3 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 3 kez sahasından galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 19771978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 70 yendiği maç oldu.
Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Sivasspor Göztepe arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:
19771978 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 4
Göztepe: 7 Sivasspor: 0
20002001 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 2
Göztepe: 4 Sivasspor: 3
20032004 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 1
Göztepe: 2 Sivasspor: 1
20162017 Sezonu
Sivasspor: 3 Göztepe: 0
Göztepe: 0 Sivasspor: 1
20172018 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 3
Göztepe: 1 Sivasspor: 0
20182019 Sezonu
Sivasspor: 2 Göztepe: 0
Göztepe: 3 Sivasspor: 3
20192020 Sezonu
Sivasspor: 1 Göztepe: 0
Göztepe: 3 Sivasspor: 1
20202021 Sezonu
Sivasspor: 0 Göztepe: 1
Göztepe: 3 Sivasspor: 5
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