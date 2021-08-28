Rıza Çalımbay’ın Göztepe’ye karşı karnesi

Süper Lig’de yarın Göztepe’yi konuk edecek DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarıkırmızılı ekibe karşı kariyerinde çıktığı 8 maçta sadece 3 galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 3. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, rakibine karşı eşit istatistiklere imza attı.
Çalımbay, kariyerinde 5 farklı takımın başında Göztepe’ye karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Denizlispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Göztepe’ye karşı çıktığı 9 resmi maçın sadece 3’ünü kazanabildi. Bu müsabakalarda sarıkırmızılı ekip, Çalımbay’ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
Çalımbay’ın Göztepe’ye karşı 10. maçı
Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Göztepe’ye karşı 10. randevusuna çıkacak. Ligde puanı bulunmayan ve 19. sırada yer alan Sivasspor, 1 puanla lider konumda olan 14. basamakta yer alan Göztepe’yi mağlup edip, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.